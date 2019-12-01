Encabeza Car Herrera posada navideña en San Joaquín,Querétaro

San Joaquín, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, encabezó la tradicional posada navideña que se llevó a cabo en la comunidad Santa Ana del municipio de San Joaquín, ahí confirmó que esta celebración se organiza en nueve ayuntamientos de la entidad en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.

Car Herrera comentó que este tradicional programa de posadas es un referente en la entidad y se suma a las actividades que el DIF Estatal tiene preparadas en el mes de diciembre, como el Festival Alegría Contigo que lleva pistas de hielo y desfiles navideños; posteriormente inició la tradicional rifa de los regalos navideños.

“Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, y desearles de parte de mi esposo, el gobernador Mauricio Kuri y mis hijos, que pasen una feliz Navidad, que sea llena de paz, unión, estabilidad y que tengan un 2026 lleno bendiciones, que sea un gran año para todas y todos”, dijo.

Durante su participación, el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, recordó que esta comunidad hace varios meses se vio afectada por la contingencia de lluvias, por ello, recalcó que de la mano del DIF Municipal se trabajó en la reparación de caminos y entrega de despensas, así como enseres domésticos para las familias damnificadas.

La presidenta del SMDIF de San Joaquín, Brenda Ledesma Robles, destacó la oportunidad de colaborar junto al Sistema Estatal DIF y disfrutar de este tipo de eventos que enaltecen las tradiciones y mantienen unidas a las familias, agradeció además los apoyos recibidos para los habitantes de su municipio.

Estas posadas navideñas del Sistema Estatal DIF incluyen la entrega de juguetes para niñas y niños, una rifa de obsequios, reparto de cobijas y por parte del SMDIF, una pastorela; estarán recorriendo los municipios de Arroyo Seco, Tolimán, Ezequiel Montes, Amealco, Colón, San Joaquín, Peñamiller, Cadereyta y en el Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores de San Juan del Río, Plan Vida y el Centro Penitenciario Femenil de Querétaro.