Encabeza Bedolla ceremonia en memoria de las víctimas del 15 de septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:32:23
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta y el depósito de la ofrenda floral, en memoria de las víctimas de los atentados del 15 de septiembre de 2008, en Morelia.

Acompañado por el alcalde de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, de autoridades estatales y municipales, víctimas y familiares de las víctimas, el mandatario montó guardia de honor en la plaza Melchor Ocampo, junto a la placa conmemorativa con la que se recuerda a las víctimas.

