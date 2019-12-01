Encabeza Alfonso Martínez LXXXVIII Aniversario de la Expropiación Petrolera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:51:09

Morelia, Michoacán; 18 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la ceremonia por el LXXXVIII Aniversario de la Expropiación Petrolera, la cual tuvo lugar en el Obelisco al General Lázaro Cárdenas del Río y cuyo discurso oficial fue un llamado a la soberanía de nuestra nación.

El ex diputado federal Mariano Sánchez Farias, orador oficial, agradeció al alcalde de Morelia por escuchar la voz de seguidores del General Lázaro Cárdenas, e impulsar este acto tan significativo para muchos michoacanos.

Dentro de su discurso, Sánchez Farias hizo un llamado a proteger la soberanía nacional de los mensajes del país vecino del norte, así como impulsar gobiernos que beneficien a todos los ciudadanos sin distingos partidistas.

“Yo los invito a honrar la memoria del General Cárdenas y también honrar la memoria de este día, 18 de marzo, de la expropiación petrolera”, expresó al pie del monumento al “Tata Lázaro”.

El acto contó con la presencia de: Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado; Nalleli Julieta Pedraza Huerta, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Alberto Gama Coria, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Así como del coronel de infantería de Estado Mayor, Demian Yamil Mayoral Ojeda, comandante del 12do Batallón de Infantería, en representación de la 21 Zona Militar; Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica municipal de Morelia; además de funcionarios municipales y estatales.