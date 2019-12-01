En unidad, va PAN Michoacán a Asamblea Nacional: Carlos Quintana

En unidad, va PAN Michoacán a Asamblea Nacional: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:55:10
Morelia, Michoacán, a 27 de Noviembre del 2025.- Michoacán estará representado en la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en la que en unidad se elegirán a las consejeras y consejeros nacionales, así como se renovarán los reglamentos y estatutos de este partido.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, afirmó lo anterior y dejó en claro que el panismo en Michoacán se encuentra unido y fortalecido para sumarse a los trabajos que se realizarán el próximo sábado.

“El panismo michoacano estará bien representado en la Asamblea Nacional del PAN, en la que cinco mujeres y cinco hombres panistas de Michoacán son los perfiles propuestos para integrar el Consejo Nacional”, señaló.

Quintana Martínez dejó en claro que Acción Nacional cuenta en Michoacán con mujeres y hombres panistas que cuentan con gran trayectoria política, honestidad y conocimientos para representar al PAN en las elecciones estatales del 2027.

El Jefe Estatal del PAN también evidenció que mientras Acción Nacional es un partido que avanza en unidad, el cártel de Morena y sus aliados mantienen la división y los ataques internos como divisa política.

“El PAN es un partido vivo que da pasos firmes en unidad, mientras que el Cártel de Morena tiene en la división interna su única divisa para hacer política”, advirtió.

