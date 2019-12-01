En Tzintzuntzan, Ayudando en serio a las comunidades y construyendo paz: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:27:22

Tzintzuntzan, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- En el marco del programa social Ayudando en serio, la diputada local Brissa Arroyo realizó una gira de trabajo en la zona lacustre de Tzintzuntzan para hacer entrega de artículos para el hogar a precio subsidiado.

"Desde el Congreso del Estado estamos construyendo comunidad, impulsando las Buenas Acciones que ayudan a mejorar la economía familiar, pero también a fomentar la paz que tanto necesitamos en estos tiempos", subrayó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

En una cálida y hogareña convivencia, Brissa Arroyo escuchó a mujeres, hombres y jóvenes de este municipio quienes le expusieron las principales demandas de la economía local, en la actividad artesanal, del turismo y el campo. Asimismo, refrendaron el compromiso de continuar en este proyecto político.

Brissa Arroyo enfatizó: "estamos a su disposición en el Congreso del Estado, desde que asumimos esta gran responsabilidad llevamos una agenda social, ciudadana y con la convicción de ser una aliada para todos ustedes".

La Congresista, -integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, habló de la importancia de contribuir a la formación de comunidades sólidas, saludables, de apoyar para que las familias tengan una mejor forma de vida y fortalecer el tejido social.

De esta forma, Brissa Arroyo entregó diversos artículos subsidiados como un colchón, juego de sanitario, calentador solar, malla para cercar, despensas y otros.

"Si queremos que las cosas cambien hay que avanzar en unidad, hacer a un lado los esfuerzos individuales y mantenernos como un equipo; aquí estamos de puertas abiertas; con las Buenas Acciones, ayudando en serio para que nadie se quede atrás", afirmó.

Durante este encuentro, la diputada local agradeció la hospitalidad de Elías Morales y su familia, liderazgos perredistas en esta región, y Francisco Javier Domínguez quien externó el interés de seguir haciendo equipo.