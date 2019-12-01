En Turicato designan y toman protesta a la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 20:43:09

Turicato, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la estructura y organización del movimiento en el estado, Víctor Manríquez González encabezó la designación y toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal en Turicato, refrendando que la Fuerza Naranja sigue creciendo con rumbo claro en Michoacán.

Durante el acto, se destacó que ciudadanas y ciudadanos de Turicato se suman con decisión y compromiso, convencidos de que la participación organizada es fundamental para impulsar un proyecto cercano a la gente y enfocado en las verdaderas necesidades del municipio.

Víctor Manríquez González felicitó a Rocío Nieto Ángel, quien asumió la responsabilidad como Coordinadora Municipal, reconociendo su liderazgo, capacidad y compromiso para encabezar los trabajos en esta nueva etapa de organización en Turicato.

Asimismo, extendió un reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Comisión Operativa Municipal, quienes, dijo, representan un equipo sólido, comprometido con su municipio y con el desarrollo de su región.

Finalmente, el líder estatal señaló que con trabajo, organización y cercanía con la gente, se seguirán construyendo proyectos que generen bienestar y oportunidades, convencido de que vienen grandes cosas para Turicato y para Michoacán.