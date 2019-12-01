En tres años, invertirán 6 mil 300 mdp para el desarrollo del Parque Bajío, anuncia gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:05:11

Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2026.- Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, anunció que en un lapso de tres años la iniciativa privada habrá de inyectar cerca de seis mil 300 millones de pesos para la obra del Parque Bajío, ubicado en la antigua estación Queréndaro, con una extensión 342 hectáreas, el segundo polo de desarrollo más grande del país.

El mandatario estatal hizo entrega de dos polígonos a empresas michoacanas, Grupo Herso y Citelis, correspondientes a 70 y 175 hectáreas, respectivamente; estas empresas fueron seleccionados por el Comité Técnico de Evaluación, dijo, por sus características, entre ellas la viabilidad económica. Mencionó que en próximas fechas se anunciará una tercera empresa y entre ellas tres promoverán la inversión en la entidad y gestionarán la llegada de nuevas industrias.

Agregó, Michoacán fue la primera entidad en oficializar el convenio para instalar estas zonas industriales, parte del proyecto económico de la Presienta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene el propósito de industrializar el país.

Ramírez Bedolla recalcó que este Polo del Bienestar cuenta con una logística impresionante, pues aproximadamente el 50% del PIB está en el entorno de este parque y cuenta con conectividad directa al Puerto de Lázaro Cárdenas; asimismo, hay garantía de servicios como gas, internet, electricidad, agua, conectividad aérea para el envío de mercancías desde Asia hasta Norte América.

Finalmente, recalcó la mano de obra calificada y trabajadores especializados que darán mayor valor a los espacios, pues en la entidad hay un gran número de estudiantes que podrán encontrar en este Parque Bajío una posibilidad de empleo.

Este día inicia formalmente la industrialización del Bajío michoacano, manifestó Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco); recalcó que la materialización de este espacio representa cuatro años de estudios técnicos, tramitología, que han derivado en la llegada de la industria en próximos años.

El funcionario estatal recalcó que el Puerto de Lázaro Cárdenas fue crucial para la aprobación de este parque industrial, pues simplemente el año anterior movilizó 2 millones 700 mil de TEUs (contenedores), representa un incremento del nueve por ciento en comparación al 2024; y se recibieron también 805 mil unidades automotrices en la terminal especializada.

Cabe precisar que el Parque Bajío generará hasta 27 mil empleos formales y especializados en un lapso de hasta 10 años, beneficios a 1.3 millones personas.