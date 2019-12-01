En Tangamandapio, Michoacán desactivan red de cámaras clandestinas y antenas 

En Tangamandapio, Michoacán desactivan red de cámaras clandestinas y antenas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:19:29
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Tangamandapio, Michoacán, a 17 de marzo 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desactivaron una red de videocámaras de vigilancia utilizadas por la delincuencia organizada. 

Al respecto se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la comunidad de La Cantera, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

Ahí localizaron cinco videocámaras en diferentes puntos de la localidad, además de una antena que era utilizada para mandar la señal a otros puntos y que funcionaban para vigilar a grupos rivales o a las autoridades. 

Las videocámaras y la antena fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien con las actuaciones correspondientes.

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