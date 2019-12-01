¡En su primer acto público! Grecia Quiroz y Bedolla inauguran juntos Mercado Poniente en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 15:25:38

Uruapan, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- En lo que fue su primer evento público como presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, inauguró este viernes el Mercado Poniente junto al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

El Mercado Poniente, recordó, es una de las obras complementarias del teleférico de Uruapan que solicitó el alcalde Carlos Manzo y que realizó, Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo urbano y Movilidad del Gobierno de Michoacán.

En su discurso, Grecia Quiroz, agradeció las muestras de cariño que ha recibido de la gente y también agradeció al gobernador:

“Agradezco que el gobernador siga volteando a ver a Uruapan, espero que el año que viene sigamos trabajando igual”.