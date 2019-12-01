En septiembre rendirá su primer informe de actividades el alcalde Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- En un mes, el presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero Trápala, rendirá su primer informe de actividades en la Unidad Deportiva de El Pueblito, donde ofrecerá un mensaje breve y concreto sobre los avances logrados durante su primer año de gestión.

“Vamos a platicar por ejes y a hacer un resumen rápido, no pienso dar un mensaje muy extenso, pero sí informar a la ciudadanía cómo hemos ido avanzando con las distintas metas que nos propusimos desde la campaña y el Plan Municipal de Desarrollo, para hacer un balance al día de hoy”.

El evento, dijo, contará con la asistencia confirmada del mandatario estatal, Mauricio Kuri González y se espera la presencia de Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional.

Sin dar más detalles, adelantó que uno de los principales retos que se abordarán es el crecimiento acelerado de la zona metropolitana, lo que implica garantizar la cobertura de servicios, el impulso a obras públicas y la cercanía de los programas sociales municipales en todas las localidades.