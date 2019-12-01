En secundaria de Tarímbaro, Michoacán, participa la FGE en Feria de la Salud Sexual y Reproductiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:53:07
Tarímbaro, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Con el objetivo de promover la prevención y sensibilización en temas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, participó en la Feria de la Salud Sexual y Reproductiva realizada en la Escuela Secundaria Federal No. 16.

Sobre el particular se informó que en la jornada se abordaron asuntos relacionados con la violencia familiar, la violencia digital a la intimidad sexual y la violencia en el noviazgo, mediante actividades lúdicas y formativas diseñadas para facilitar la comprensión y participación de las y los adolescentes.

A través de dinámicas como “Jenga de tipos de violencia”, “Serpientes y escaleras de niñas, niños y adolescentes”, “Caja de preguntas y respuestas”, entre otras, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada brindó atención y orientación a 189 estudiantes.

Noventa Grados
