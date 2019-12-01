En Santiago Undameo, Brissa Arroyo se gana la confianza de la gente

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Para dar seguimiento a su agenda social, la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez, visitó la comunidad de “La Reunión” perteneciente a la Tenencia de Santiago Undameo, en donde entregó juguetes, aguinaldos, cobijas y enseres domésticos.

Arropada por mujeres, niñas, niños y adolescentes, Brissa Arroyo compartió su disposición y la voluntad de reforzar el trabajo Legislativo para hacer crecer las comunidades y coadyuvar a construir una sociedad más fuerte, en donde la voz de su gente sea siempre escuchada.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, resaltó que cada población tiene sus propias dificultades como temas de migración, violencia en el hogar, madres jóvenes que buscan la forma de conciliar la maternidad y el desempeño profesional, de salud, es por ello que en el Congreso Local tienen a una aliada, una diputada que escucha y resuelve.

“Entre nosotras nos conocemos, y nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, cada una de ustedes tiene una historia que merece ser escuchada y atendida, porque muchas de las veces son las mujeres quienes sacan adelante a la familia, educan a los hijos y fomentan una sociedad en armonía”, expresó.

Y es que, Brissa Arroyo escuchó diversas demandas que persisten en esta comunidad, como fugas en el servicio de agua potable, personas con deficiencia auditiva y que no conocen la lengua de señas, familias que alguno de sus integrantes están hospitalizados en Morelia y que se les dificulta el traslado a ver a sus pacientes, entre otras problemáticas.

En ese sentido, Brissa Arroyo recordó los servicios que ofrece de forma gratuita en su Casa de Atención Ciudadana ubicada en Calle del Trabajo 169 en el Centro Histórico de Morelia, con el programa Ayudando en Serio, mediante el cual se ofrece asesoría jurídica diversa, acompañamiento en trámites de salud, en el Registro Civil, en temas de migrantes, además de productos para el mejoramiento del hogar a bajo costo.

Brissa Arroyo agradeció a la señora Susana y a Janet por abrir las puertas de su hogar y por caminar juntas en esta gran red de apoyo que permite ayudarnos entre todas y todos, porque, -mencionó-, esto es construir comunidad.