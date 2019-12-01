En Santiago Undameo, Brissa Arroyo se gana la confianza de la gente

En Santiago Undameo, Brissa Arroyo se gana la confianza de la gente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 18:14:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Para dar seguimiento a su agenda social, la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez, visitó la comunidad de “La Reunión” perteneciente a la Tenencia de Santiago Undameo, en donde entregó juguetes, aguinaldos, cobijas y enseres domésticos. 

Arropada por mujeres, niñas, niños y adolescentes, Brissa Arroyo compartió su disposición y la voluntad de reforzar el trabajo Legislativo para hacer crecer las comunidades y coadyuvar a construir una sociedad más fuerte, en donde la voz de su gente sea siempre  escuchada.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, resaltó que cada población tiene sus propias dificultades como temas de migración, violencia en el hogar, madres jóvenes que buscan la forma de conciliar la maternidad y el desempeño profesional, de salud, es por ello que en el Congreso Local tienen a una aliada, una diputada que escucha y resuelve.

“Entre nosotras nos conocemos,  y nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, cada una de ustedes tiene una historia que merece ser escuchada y atendida, porque muchas de las veces son las mujeres quienes sacan adelante a la familia, educan a los hijos y fomentan una sociedad en armonía”, expresó.

Y es que, Brissa Arroyo escuchó diversas demandas que persisten en esta comunidad, como fugas en el servicio de agua potable, personas con deficiencia auditiva y que no conocen la lengua de señas, familias que alguno de sus integrantes están hospitalizados en Morelia y que se les dificulta el traslado a ver a sus pacientes, entre otras problemáticas.

En ese sentido, Brissa Arroyo recordó  los servicios que ofrece de forma gratuita en su Casa de Atención Ciudadana ubicada en Calle del Trabajo 169 en el Centro Histórico de Morelia, con el programa Ayudando en Serio, mediante el cual se ofrece asesoría jurídica diversa, acompañamiento en trámites de salud,  en el Registro Civil, en temas de migrantes, además de productos para el mejoramiento del hogar a bajo costo.

Brissa Arroyo agradeció a la señora Susana y a Janet por abrir las puertas de su hogar y por caminar juntas en esta gran red de apoyo que permite ayudarnos entre todas y todos,  porque, -mencionó-, esto es construir comunidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en una habitación de un hotel en Anáhuac, Nuevo León; investigan posible feminicidio
Hombre es atacado con arma blanca durante un supuesto asalto en un camión del transporte público en Monterrey, Nuevo León
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Más información de la categoria
Matar para gobernar: El Botox y la cadena criminal detrás de los homicidios de alto perfil en Michoacán; un alcalde, un candidato a gobernador y un líder agrícola entre sus víctimas 
Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
En marzo, arrancan jornadas de empleo temporal en el Lago de Pátzcuaro, anuncia Bedolla
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Comentarios