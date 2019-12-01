En Santa María, supervisa Alfonso Martínez obras sanitarias

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura hídrica de la capital, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizaron un recorrido de supervisión por dos importantes obras de sustitución de red sanitaria en la colonia Lomas de Santa María.

Se trata de los trabajos que se ejecutan en la calle Juan de Dios Peza y en la calle José Goroztiza, acciones que en conjunto beneficiarán a más de 2 mil morelianas y morelianos, al mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario y prevenir problemas como fugas, colapsos o brotes de aguas residuales.

Durante la visita, Alfonso Martínez destacó que este tipo de obras, aunque no son visibles porque se encuentran debajo del pavimento, representan una inversión fundamental para la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la tranquilidad de las familias.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, subrayó la importancia de intervenir de manera oportuna la infraestructura sanitaria, “modernizar las redes sanitarias significa prevenir riesgos, evitar afectaciones a las viviendas y garantizar mejores condiciones de vida para las y los morelianos”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema hídrico de la ciudad apostando por obras responsables, planeadas y con sentido social, que contribuyan al desarrollo ordenado y sustentable de la ciudad, para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.