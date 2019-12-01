En rechazo al asesinato de Bernardo Bravo, siete diputados abandonan Sesión Solemne en Apatzingán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:07:28

Apatzingán, Michoacán, a 22 de octubre del 2025.- La Sesión Solemne del CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y la Entrega de la Presea Constitución de 1814, celebrada en Apatzingán, se vio interrumpida por una protesta política.

Con pancarta en mano, siete diputados locales decidieron abandonar el recinto en señal de rechazo al clima de inseguridad en la región y, específicamente, por el reciente asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán.

La acción de los legisladores, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Belinda Hurtado, Vanessa Caratachea, Itzé Camacho, Guillermo Valencia, Carlos Tafolla y Hugo Vargas se dio después de que se solicitara un minuto de silencio en memoria del líder limonero.

Su salida fue interpretada como un mensaje de desaprobación a la realización de un acto protocolario de esta magnitud, argumentando una falta de sensibilidad institucional ante la crisis que vive el municipio.

La jornada ya había estado marcada por la tensión, debido a un cerco de seguridad implementado por elementos de la Seguridad Pública Estatal, que incluso impidió momentáneamente el acceso a invitados y a los propios legisladores. Sin embargo, el abandono de los diputados centró el foco en la protesta directa contra la impunidad y la violencia.