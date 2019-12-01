En Querétaro sí: Entregan 150 mil apoyos a productores para seguir cosechando

San Juan del Río, Querétaro, a 4 de sptiembre de 2025.- A efecto de que el campo queretano mantenga su crecimiento con fuerza, innovación y futuro, el gobernador Mauricio Kuri González, presidió en el municipio de San Juan del Río la entrega del programa Apoyos para la Productividad del Campo, que en su edición 2025 beneficia a más de dos mil productores de la región, con una inversión estatal de 23 millones de pesos y, junto con la aportación de los productores se alcanzó una bolsa de 43.1 millones de pesos.

Desde el pabellón comercial del Centro Expositor donde se congregaron las y los beneficiarios del programa estatal, el mandatario queretano atestiguó la disposición del apoyo que se convierte en semillas, insumos, maquinaria y equipos; así como colmenas, suplementos alimenticios, sistemas de riego y tecnología de punta, que ayudarán a fortalecer la productividad del sector.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, celebró la voluntad del Gobernador de apoyar al campo queretano desde el primer minuto que inició su gestión, con la autorización de recursos que van destinados directamente a las familias; acción que, dijo, a la fecha logra la suma de 150 mil apoyos para las y los productores en todo el estado.

“Decirles que el Gobernador desde un principio de la administración tuvo muy claro diferentes proyectos a los cuales irse enfocando y uno de ellos fue justamente lo que platicábamos con el tema del campo. Por eso, desde el primer año, desde el primer ejercicio, ya de lo que es el ejercicio presupuestal, como ustedes han sido testigos, ha designado, ha autorizado dinero, recursos, millones de pesos para podérselos hacer llegar directamente a todos y cada uno de ustedes”, enfatizó.

El titular de la SEDEA, especificó que la distribución de los apoyos en esta ocasión incluye a los municipios de en San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan; sin embargo, aseveró que de esta misma forma llegarán al semidesierto, a la sierra queretana y hasta el último rincón del estado.

“Por eso de verdad que hoy me da muchísimo gusto que podemos en un momento estar aquí y que ustedes puedan dar fe de todo lo que tenemos alrededor (…) Cerca de ciento, ya al momento de lo que va de la administración alrededor de 150 mil apoyos únicamente para el campo. Únicamente a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Y estas estas verdaderamente son acciones. Estas verdaderamente son pruebas del cariño que le tiene el gobernador al campo, del cariño que le tiene el Gobernador hacia los productores queretano”, recalcó.

Al tomar la palabra el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, resaltó que con la entrega de estos apoyos el Gobernador le está cumpliendo al campo queretano y pone de manifiesto que las y los productores de la región no están solos, cuentan con el acompañamiento de las autoridades estatales; además refrendó el compromiso de apoyar a las familias que dedican su vida a este sector con hechos, resultados y estando cerca.

“Hoy el Gobernador, con nuestro amigo Rosendo Anaya, el secretario de Desarrollo Agropecuario, está regresando con todas y todos ustedes para brindarles un apoyo muy importante, porque un estado fuerte necesita un campo fuerte (…) Sé que no es fácil, pero también les digo, no están solos, no están solas las familias del campo. Cuentan con el gobernador Mauricio Kuri (…) Desde las lluvias del primer día de la administración del gobernador Mauricio Kuri ha estado apoyando a quien más lo ha necesitado en el campo y en la ciudad”, puntualizó.

En su intervención , el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, destacó la sensibilidad que las diversas autoridades han mostrado para atender a quienes sin duda tienen grandes desafíos como es el campo; en este marco, refirió que tras dos años de sequía hoy las lluvias han sido benéficas para el sector, por lo que los convocó a seguir trabajando juntos, con esfuerzo, dedicación y amor a la tierra.

A nombre de los beneficiarios de la estrategia estatal, María del Refugio Martínez Chávez de la comunidad del Organal, se dijo honrada porque las diferentes instancias de gobierno los hayan tomado en cuenta en el presupuesto; subrayó que este respaldo se ve reflejado en las familias y sus comunidades, para mantener su oficio y en conjunto las personas productoras enfrentar los retos para seguir siendo competitivos y superar los desafíos de las inclemencias del clima. Agradeció la solidaridad y compromiso del Gobernador que se plasmó desde el primer día de su gobierno con la presencia de las intensas lluvias.

En el desarrollo del evento, el mandatario estatal entregó certificados que acreditan la disposición del apoyo a beneficiarios de los municipios de San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan.