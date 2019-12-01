Detienen en Zamora, Michoacán, a “El Delta” por presuntos delitos contra la salud

Zamora, Mich., a 11 de septiembre de 2025.– En un operativo interinstitucional, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de Mario Arturo “N”, alias El Calabazo y/o Delta, señalado como presunto responsable de delitos contra la salud y posible implicación en otros hechos delictivos registrados en la región.

La acción se llevó a cabo en el fraccionamiento Las Fuentes, en la ciudad de Zamora, donde elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), ubicaron al investigado en posesión de diversas dosis con características de metanfetamina y marihuana.

En el operativo también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que permitió concretar la captura sin incidentes. Tras su aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con las autoridades, existen indicios que relacionan a El Calabazo en otros hechos constitutivos de delito cometidos en distintos puntos de la región, por lo que continuarán las investigaciones para robustecer las carpetas de investigación correspondientes.