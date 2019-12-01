En Querétaro se continuará trabajando por la protección y el auxilio animal: Mauricio Kuri

En Querétaro se continuará trabajando por la protección y el auxilio animal: Mauricio Kuri
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:00:53
Querétaro, Querétaro, 11 de agosto del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con la presidenta y la directora de la Asociación Civil “Seres Libres”, Renata Valencia Kuri y Elizabeth Soto Peña, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y auxilio de animales, especialmente burros y caballos carretoneros.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal agradeció su labor y destacó que su trabajo demuestra que una sociedad que cuida a sus animales es también una sociedad más sensible, empática y justa.

“Gracias por no permitirnos ser indiferentes al maltrato ni ignorar el sufrimiento de quienes no tienen voz. Gracias por recordarnos que proteger a los animales es, también, proteger lo mejor de nosotros mismos”, expresó.

Hace unos meses, recordó, en el municipio de Cadereyta se vivió un caso de maltrato animal. Oli, una burrita, que en ese momento estaba cargada, sufrió quemaduras, causadas por un individuo, que le hicieron perder una pata y a su cría. Pese a que se hizo todo lo posible por salvarla, Oli murió.

Desde entonces, compartió, su administración trabaja de la mano con “Seres Libres” para erradicar todo tipo de violencia animal en la entidad. Señaló que quienes han tenido el privilegio de vivir con un animal, saben que son compañeros de vida que enseñan a querer sin condiciones, que sienten, sufren, se alegran y merecen ser protegidos con dignidad y respeto.

En este marco, informó que, luego de diversas mesas de coordinación y trabajo con la Asociación, se logró hacer juntos la Ley Oli. Este fue el primer paso que se dio con “Seres Libres” para dignificar la lucha por los animales. Asimismo, mencionó que el 15 de julio mandó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, que los reconoce como seres con dignidad y con derecho a vivir sin crueldad, sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento.

“Junto a ustedes, seguiremos haciendo un llamado a la corresponsabilidad de los dueños de animales, a sus vecinos, y a los ciudadanos: porque todos debemos cuidar, denunciar, si es necesario, y enseñarles a las nuevas generaciones que los seres vivos merecen ser respetados. Por la burrita Oli, y por todos los animales que alguna vez han sufrido, seguiremos trabajando firmemente en esta causa”, concluyó.

 

