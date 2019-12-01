En Querétaro, la voz de los pueblos y comunidades originarias cuenta para construir un mejor futuro

El Marqués, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Con la premisa de seguir construyendo un estado donde nuestras diferencias nos enriquezcan y todas las voces cuenten para construir un futuro mejor, el gobernador Mauricio Kuri González inauguró los trabajos del XI Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Originarias, bajo el lema “Del reconocimiento constitucional a la participación efectiva”.

Este encuentro representa un diálogo intercultural que parte, dijo, de la idea fundamental de que no basta con reconocer los derechos, hay que hacerlos valer.

Durante el encuentro, el cual se celebró en el Palacio Municipal de El Marqués, donde se abordaron los alcances de la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos propios, así como la relación de las decisiones comunitarias con las instituciones del Estado, el mandatario queretano destacó que este foro puso sobre la mesa la participación de los pueblos y comunidades originarias como un tema fundamental para la democracia.

Resaltó que este es un espacio para dialogar, pero sobre todo para escuchar, puesto que hablar de los pueblos y comunidades originarias, dijo, es hablar de nuestras raíces, de nuestra identidad y de una parte fundamental del presente y del futuro de Querétaro.

“Este Coloquio parte de una idea que me parece fundamental: No basta con reconocer nuestros derechos. Hay que hacerlos valer. Y hacerlos valer significa que todas y todos puedan participar; que puedan decidir, representar a sus comunidades y tener voz en los espacios donde se toman las decisiones. Porque eso también es una ruta para fortalecer la democracia”.

Kuri González se dijo creyente del manifiesto de que gobernar y hacer política significa poner en común, sentarse a escuchar, reconocer las diferencias y encontrar aquello que nos une para construir juntos. A este respecto, agregó que eso también significa entender que los pueblos y comunidades originarias tienen su voz y que a las autoridades les corresponde escucharla, respetarla y garantizar sus derechos.

“Y justamente esto es lo que estamos haciendo aquí: poniendo en común para decidir juntos (…) En Querétaro vamos a seguir construyendo instituciones cercanas, que escuchen y que hagan posible una participación cada vez más efectiva. Vamos a seguir construyendo un estado donde nuestras diferencias nos enriquezcan y donde todas las voces cuenten para construir un futuro mejor”.

Al dar la declaratoria inaugural, el titular del Poder Ejecutivo confió en que el diálogo y la reflexión de quienes participan fortalezcan el respeto a los derechos de los pueblos originarios y garanticen su participación en la toma de decisiones en los estados y en el país.

En el acto protocolario, reconoció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del Estado; a los presidentes municipales, así como a todas las instituciones y especialistas que hicieron posible este encuentro. También distinguió y agradeció la participación de las comunidades, que le dieron sentido a este diálogo.

Tras resaltar que para dialogar no es necesario que todos estemos de acuerdo, pero sí que estemos dispuestos a escuchar, la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, Nereida Berenice Ávalos Vázquez, precisó que este coloquio es un foro que, desde hace poco más de diez años, invita a escuchar, dialogar y aprender unos de otros, con el objetivo de generar comunicación intercultural entre pueblos y comunidades originarias, instituciones públicas y academia.

“Que permita comprender los alcances actuales de la libre determinación y la autonomía indígena. Conocer la experiencia de autoridades indígenas que se autogobiernan, problemáticas de las representaciones indígenas, a la par de brindar información clara, práctica y útil sobre los mecanismos para ejercer sus derechos político-electorales y acceder a espacios de representación y cargos de elección popular de cara a los próximos procesos electorales, federal y local”.

De manera virtual, el magistrado presidente de la Sala Superior y del TEPJF, Gilberto Bátiz García, envió un mensaje a los asistentes y señaló que el título de esta edición plantea la tarea fundamental de pasar del reconocimiento constitucional a la participación efectiva, dado que un derecho reconocido que no se ejerce en la vida cotidiana sigue siendo un derecho incompleto. México, apuntó, ha avanzado con el reconocimiento de la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos propios.

“Este avance abre una pregunta decisiva para nuestros tiempos. ¿Qué efectos debe producir este reconocimiento en la realidad? Este coloquio lleva esa pregunta a terrenos concretos, el valor jurídico de las decisiones comunitarias, las rutas para acceder a espacios de representación política y los mecanismos para defender los derechos cuando estos son vulnerados. Ahí está el verdadero desafío”.

Acentuó que la autonomía debe traducirse en decisiones comunitarias reconocidas conforme al marco jurídico, puesto que la representación exige vínculos auténticos entre quienes ocupan determinados espacios y las comunidades a las que representan. Además, el acceso a la justicia requiere instituciones cercanas, comprensibles y capaces de responder sin que la distancia, el lenguaje o la complejidad de los procedimientos se conviertan en barreras para los justiciables.

“El reto es claro, hacer que el reconocimiento constitucional produzca derechos ejercidos, decisiones respetadas y participación efectiva. Celebro que este Décimo Primer Coloquio mantenga abierta esa conversación y agradezco a todas las instituciones y personas que lo hacen posible. Les deseo una jornada fructífera de diálogo y sobre todo de escucha”, apuntó.

Posterior a realizar un reconocimiento a las autoridades tradicionales que representan a las personas que integran los pueblos y comunidades originarias del estado, a quienes distinguió como portadores de la identidad nacional y de nuestros ancestros, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Daniel Estrada García, refrendó su compromiso de asumir la obligación de juzgar con perspectiva intercultural para que sean escuchadas y escuchados.

“Para que sus derechos puedan ser ejercidos en plena libertad. Para que por fin podamos estar a la altura de sus necesidades. Hay mucho por hacer, pero estamos muy comprometidos con ustedes. Gracias a nuestras autoridades tradicionales, repito, este coloquio es por ustedes y para ustedes”, declaró.

Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Consejo General del IEEQ, afirmó que una democracia solamente puede llamarse demócrata cuando todas las voces tienen la posibilidad real de participar, decidir y ser representadas. Por ello, indicó, este encuentro representa la oportunidad de avanzar de los principios a las acciones, pues cada diálogo, cada experiencia compartida y cada propuesta que aquí surja fortalece este proceso y acerca a las instituciones.

“Reconocer sus derechos y hacerlos visibles es el punto de partida de este coloquio, es un paso más para construir puentes y para que los pueblos y comunidades originarias encuentren en las instituciones espacios de confianza, respeto y de acompañamiento para ejercer plenamente sus derechos. Celebro que este coloquio tenga una mirada profundamente práctica y que el pluralismo en su organización haya sido el eje para que hoy nos encontremos con los pueblos originarios de los estados que ya mencionamos”, remarcó.

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, refirió que hablar de pueblos y comunidades originarias no es hablar solamente de leyes, instituciones o procesos electorales, sino de personas, comunidades, identidad y una historia que forma parte de todo lo que somos. Por tal motivo, calificó como valioso poner sobre la mesa temas como la libre determinación, la autonomía, la participación política y el acceso a la justicia, desde el diálogo y con un propósito muy claro: que la información y los derechos lleguen realmente a quienes deben ejercerlos.

El XI Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Originarias se celebró por primera vez en la historia del estado, y el municipio de El Marqués fue sede del encuentro, que reunió a representantes de las entidades que integran la Quinta Circunscripción Plurinominal, a la que pertenece Querétaro, de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.