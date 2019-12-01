En Puruándiro, Alfonso Martínez promueve riqueza cultural de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 14:32:52

Puruándiro, Michoacán; 9 de agosto de 2025.- Como parte de la estrategia de promoción turística para que las y los michoacanos conozcan toda la riqueza cultural de Morelia, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con integrantes del Club Rotario "Puruándiro Purépecha", transportistas, ex alcaldes de la región y líderes sociales, para exponer los atractivos de la capital y visiten la ciudad más bonita del país.

A invitación del Club Rotario, Alfonso Martínez estuvo presente en el municipio de Puruándiro en donde fue arropado por cientos de personas con quienes intercambió puntos de vista sobre temas de seguridad, desarrollo económico y turismo.

El Alcalde, Alfonso Martínez resaltó que para salir adelante en cualquier lugar, es imprescindible que haya paz. Agregó que con esta visión, fue que en la capital se comenzó a construir la Policía Morelia, para contar con una institución confiable que brinde seguridad y genere condiciones de tranquilidad.

Alfonso Martínez, resaltó que Morelia se encuentra en la antesala de la mejor época del año, pues próximamente comenzarán los festivales y eventos que reúnen a miles de turistas y visitantes.

En este sentido, reiteró la invitación a disfrutar del municipio y ser parte de la riqueza con la que cuenta esta gran ciudad.