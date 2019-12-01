En nueva etapa del Poder Judicial, personas juzgadoras deberán responder a expectativas ciudadanas: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2025.- Tras la toma de protesta de las personas juzgadoras en Michoacán, el diputado del PRD, Octavio Ocampo señaló que la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial se materializa con la incorporación formal de las y los jueces y magistrados al Poder Judicial.

Agregó que este acto representa el inicio de una etapa inédita en la vida institucional del estado y explicó que, a partir de este momento, la legitimidad del nuevo modelo dependerá del desempeño de quienes hoy asumen el cargo. En este sentido, precisó que el trabajo jurisdiccional deberá responder a las expectativas ciudadanas y a las críticas que acompañaron el debate legislativo de la reforma.

Ocampo puntualizó que “quienes tienen la responsabilidad de reivindicar las críticas de la reforma constitucional son quienes han tomado protesta como personas juzgadoras, porque en ellas recae esta gran responsabilidad”. Con ello, reiteró que el éxito de la medida estará directamente vinculado a la actuación de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Cabe recordar que fue la madrugada de este lunes, cuando el Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado tomó protesta a las personas juzgadoras que resultaron electas tras la reforma constitucional que modificó el proceso de designación en el Poder Judicial de Michoacán. Esta reforma, aprobada en meses recientes, abrió paso a la elección directa como mecanismo de democratización del órgano judicial.