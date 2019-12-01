En Morena son grandes opositores, pero no saben gobernar: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 19 de marzo de 2026.- El PRI tiene muy claro que la paz y la tranquilidad es la prioridad, y para que haya paz, debe haber alternancia y todas las voces deben ser escuchadas, así lo ideó Jesús Reyes Heroles al abrir el partido a la oposición democrática, afirmó el dirigente estatal Memo Valencia.

“Es lamentable que los que llegaron a ser escuchados gracias a la apertura del PRI, hoy sean quienes a través de sus reformas electorales y su ‘plan B’, quieran o pretendan callar las oposiciones, censurarlas, reducirlas, quitarles financiamiento público que durante años ellos tuvieron”, dijo.

Recalcó que gracias a este político priista fue que años después llegó al poder Morena, quien solo sabe ser oposición porque no sirven para gobernar.

“Morena hay que reconocerlo, sirven para ser opositores, pero no para hacer gobierno, están acabando con nuestro país, están acabando con México y andan muy preocupados por lo que pasa en Cuba. Tienen el país jodido y andan más preocupados por lo que pasa en Cuba”, aseguró.

Memo Valencia insistió en que Reyes Heroles fue el impulsor de la primera gran reforma electoral, criticada en su tiempo, pero que dio foro a esas minorías a la participación política y que “a la oposición no se debía ignorar, relegar, marginar, ni mucho menos encapsular”.

Karla Carmona, dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles, mencionó en su oportunidad, que como priistas la tarea que deja el ideólogo revolucionario es “ejercer una política con ética, con preparación y con compromiso social como él lo hizo. El Instituto, que orgullosamente lleva su nombre, no es un símbolo vacío, es una tarea permanente. Es formar cuadros, es construir pensamientos y es dignificar la política”.

Finalmente, el líder priista invitó a las y los revolucionarios a honrar la memoria de Jesús Reyes Heroles siendo una descendencia ideológica que tiene clara la visión de México él quería, pero, sobre todo, “preparándonos para gobernar y rescatar al país, para hacer las cosas bien, porque eso somos defensores de México y la mejor forma de defender a México es recuperar el poder y rescatar tanta destrucción que ha significado Morena”.

Acompañaron, Rocío Luquín Valdés, secretaria general del PRI; Arturo Gamboa, secretario de Organización; así como Santiago Sánchez Bautista, diputado local priista.