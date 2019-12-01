En Morena Michoacán hay unidad y organización: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán., 25 de agosto de 2025.- La diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, celebra la llegada a Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por su presidenta Luisa María Alcalde Luján, quien visita este martes la entidad en el marco de la jornada nacional de afiliación y reafiliación de militantes.

Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, destacó que esta actividad reafirma el compromiso de Morena con su militancia y con el pueblo de Michoacán, al abrir un proceso incluyente, transparente y participativo que permitirá fortalecer la vida interna del movimiento y consolidar la organización rumbo a los nuevos desafíos políticos del país.

La legisladora señaló que la visita de la dirigencia nacional, encabezada por Alcalde Luján, es también un reconocimiento a la unidad y al trabajo que se ha venido desarrollando en Michoacán, donde Morena se mantiene como la principal fuerza política gracias al respaldo ciudadano.

El evento de este martes reunirá a militantes, simpatizantes y dirigentes municipales de Morena, quienes participarán activamente en esta etapa de reafiliación, con el objetivo de mantener un partido cercano a la gente, arraigado en los principios de la Cuarta Transformación.

“Será un encuentro de organización y de reafirmación de nuestros valores: la honestidad, la justicia social y el compromiso con el pueblo. Damos la bienvenida a nuestra presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y a toda la dirigencia nacional que acompaña este proceso en Michoacán”, afirmó Alanís Sámano.