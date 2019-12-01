Sentencian a 11 años de prisión a Misael “N” responsable en la extorsión de tres comerciantes en Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Michoacán, 31 de agosto del 2025.-Un Tribunal de Enjuciamiento emitió sentencia condenatoria de 11 años de prisión en contra de Misael “N”, responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de tres comerciantes dueños de una refaccionaria, en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 19 de junio de 2024, una de las víctimas comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp de parte del sentenciado, quien exigía pagos a cambio de no causar daños a su persona y negocio ubicado en la colonia centro de Uruapan, lugar donde además habitan las víctimas.

El 22 de junio de ese mismo año, el ahora sentenciado, en complicidad con otra persona, arribó en una motocicleta al establecimiento e intentó incendiarlo, iniciándose, a partir de ese hecho, una negociación con las víctimas.

El 26 de junio, Misael “N” entregó un pedazo de cartón con un número telefónico para dar continuidad a las exigencias económicas, lo que derivó en la entrega de diversas cantidades de dinero el 27 de junio. Posteriormente, se acordó un nuevo pago para el 2 de julio, fecha en la que se implementó un operativo que concluyó con su detención, por parte de personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS).

Una vez que se determinó el cierre de la investigación complementaria, se solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Misael “N” a 11 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado de su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora la pertinencia de reducir en un margen acotado la sanción a imponer.