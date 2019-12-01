En Morena, junto a Torres Piña, seguiremos avanzando desde abajo y con la gente: Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 17:30:42

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- La consejera nacional de Morena, Giulianna Bugarini, participó en un encuentro con presidentas y presidentes municipales, legisladores, fundadores y referentes del movimiento, encabezado por Carlos Torres Piña, coordinador en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán.

Bugarini destacó que la reunión permitió reencontrarse con mujeres y hombres que han acompañado la construcción de Morena desde sus orígenes, recorriendo comunidades, organizando al pueblo y defendiendo un proyecto que nació desde abajo y con la gente.

“Me dio muchísimo gusto volver a encontrarme con compañeras y compañeros con quienes hemos caminado desde hace años. Morena nació en las calles, en las colonias y en las comunidades, escuchando y organizándonos con la gente. Esa esencia es la que debemos cuidar y fortalecer”, expresó.

La morenista señaló que, junto a Torres Piña, seguirán trabajando para fortalecer la unidad y la organización del movimiento en todo Michoacán, poniendo siempre por delante los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

“Tenemos claro de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Con Torres Piña vamos a seguir caminando unidos, recorriendo territorio y construyendo en equipo. Porque Morena tiene una fuerza que está por encima de cualquier interés individual: el amor, la confianza y el compromiso con nuestro pueblo”, afirmó.

Finalmente, Giulianna Bugarini sostuvo que la siguiente etapa del movimiento deberá construirse con cercanía, organización y participación popular: “Vamos a seguir avanzando desde abajo y con la gente, porque ahí nació Morena y ahí está la fuerza que hace posible la transformación”.