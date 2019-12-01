En Morelia y en el resto de municipios hay familias que no tienen agua pero sí recibo: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 10:04:48

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- El diputado local en el estado de Michoacán, Juan Carlos Barragán, reitera que su iniciativa de ley busca hacer justicia a miles de familias que pagan por agua que no reciben, una realidad que se vive todos los días en Morelia y en distintos municipios del estado.

El legislador denunció que existen colonias donde el agua llega de forma irregular durante semanas, y otras donde simplemente nunca ha llegado por la red, pero aun así el cobro se mantiene puntual en cada recibo.

“Hay familias que viven sin agua durante días, semanas o incluso de manera permanente, pero el recibo nunca falla. Eso no es normal, eso es injusto”, señaló.

Barragán explicó que su propuesta busca establecer un principio básico, si el servicio no se presta, no puede cobrarse completo. Por ello, plantea que cuando haya interrupciones prolongadas por responsabilidad del organismo operador, las familias reciban bonificaciones proporcionales en su recibo.

Además, la iniciativa contempla que los organismos operadores estén obligados a garantizar alternativas de abastecimiento, como el envío de pipas, cuando el servicio falle.

El diputado subrayó que esta situación no es exclusiva de la capital michoacana, sino que se repite en distintas regiones del estado, donde las familias no solo enfrentan la falta de agua, sino también el gasto adicional en pipas y almacenamiento.

“Esta no es una iniciativa solo para Morelia, es una propuesta para todo Michoacán. Es una medida de justicia para quienes hoy pagan doble: el recibo y la pipa”, afirmó.

Barragán reiteró que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que los gobiernos deben garantizar no solo el suministro, sino también cobros justos y transparentes.