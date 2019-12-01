Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.– Giulianna Bugarini destacó que la fuerza de Morena está en el pueblo organizado, en las mujeres y hombres que han luchado por transformar la vida pública de México y que hoy mantienen firme su compromiso con el futuro de Morelia.

Señaló que la transformación ha demostrado que los recursos públicos pueden llegar a quienes más los necesitan. “Donde antes había privilegios, hoy hay pensiones, becas y apoyos para la gente. Eso es lo que hemos construido junto al pueblo y lo que tenemos que cuidar y defender”.

Bugarini afirmó que en Morelia existe un movimiento fuerte, cercano a la gente y consciente de su responsabilidad histórica. Reiteró que la organización y el trabajo en las colonias son fundamentales para seguir avanzando, porque hay un movimiento que cuidar, conquistas que defender y un mandato del pueblo que cumplir.