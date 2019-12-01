En Morelia, Michoacán aseguran más de 700 dosis de narcótico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 17:21:56
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró 775 dosis de narcótico en un domicilio de la colonia Buenavista.

Sobre el particular se informó que elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto dio inicio con las actuaciones tras recibir una denuncia que referenciaba la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la calle Ingenieros Mecánicos, del asentamiento en cita, por lo que obtuvo una orden de cateo, obsequiada por un Juez de Control. 

Al lugar se trasladaron elementos de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en compañía de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía de Morelia, quienes localizaron 54 bolsas de plástico con sustancia cristalina granulosa con las características de la metanfetamina, equivalente a 775 dosis. 

El inmueble y la sustancia asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público que habrá de continuar con las investigaciones.

