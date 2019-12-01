En Morelia, hacemos equipo para que las grandes obras sean una realidad: Melissa Vásquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 22:17:37

Morelia, Michoacán; 28 de septiembre de 2026.- “En Morelia hacemos equipo para que las grandes obras sean una realidad”, afirmó la síndica municipal Melissa Vásquez Pérez, al destacar que el Gobierno de Morelia, ha contribuido de manera concreta a la construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia.

Al acudir en representación del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar a la inauguración del tramo La Goleta–Mil Cumbres, la síndica señaló que la participación del Gobierno de Morelia en este proyecto se ha demostrado con hechos y con decisiones que han permitido avanzar en la liberación del derecho de vía.

Recordó que el Cabildo de Morelia autorizó una superficie de 51 mil 398.85 metros cuadrados de propiedad municipal para este proyecto y, recientemente, aprobó una superficie adicional de 4 mil 225.87 metros cuadrados, necesaria para atender adecuaciones técnicas del Segmento 5.

De esta manera, más de 55 mil 600 metros cuadrados de superficie municipal han sido autorizados para contribuir al desarrollo de esta importante obra de infraestructura.

“Desde Morelia hemos hecho lo que nos corresponde para que este proyecto avance. Hemos puesto a disposición superficie municipal y tomado las decisiones necesarias para facilitar la liberación del derecho de vía. Hoy, esa contribución también forma parte de la realidad que estamos viendo”, afirmó Vásquez Pérez.

La síndica destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno debe traducirse en resultados para la ciudadanía y subrayó que, cuando se trata de proyectos que mejoran la movilidad y la conectividad de Morelia y su zona metropolitana, el Ayuntamiento ha mostrado disposición para facilitar su desarrollo.

Es de destacar que la superficie adicional autorizada corresponde al Segmento 5 del Segundo Anillo Periférico, en la zona oriente-sur de Morelia, y permitirá solventar adecuaciones relacionadas con obras de drenaje, rasante, rectificación del eje de trazo, carriles de retorno y terraplenes de acceso del Paso Superior Vehicular.

En este contexto, Vásquez Pérez afirmó que Morelia continuará participando en proyectos que permitan mejorar la conectividad de la región y que representen beneficios para las familias.

“Las grandes obras requieren coordinación, pero también decisiones. Desde Morelia seguiremos haciendo equipo para que nuestra ciudad tenga mejores vialidades y mejores condiciones de movilidad”, concluyó.