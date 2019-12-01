En Michoacán se protege la flora y fauna en la obra pública: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán mantiene una política de responsabilidad ambiental en la ejecución de infraestructura vial; por ello, durante la construcción del segundo anillo periférico de Morelia fueron reubicados un total de mil 622 especies animales y 395 especies vegetales a entornos aptos para su conservación, indicó el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas SCOP, Rogelio Zarazúa.

El funcionario estatal indicó que especialistas en el manejo de flora extrajeron y colocaron los ejemplares de arboles principalmente de yuca, agave, huizache, palo dulce, nopal, tepame, ceiba y papelito entre otras especies en invernaderos; Simultáneamente, personal especializado en fauna silvestre, reubicó los 1485 ejemplares de fauna como aves, reptiles, roedores, coyotes, venados, conejos entre otros del primer segmento, 54 del cuarto segmento y 83 del quinto segmento, garantizando su supervivencia.

Los ejemplares fueron reubicados tanto en las inmediaciones del Área Natural Protegida del Cerro del Águila así como en zonas de conservación aledañas a la infraestructura. Asimismo, en las mismas obras se incluyeron depósitos de residuos, donde se colocan desechos de concreto, acero y madera, con el fin de disminuir el impacto ambiental.

El funcionario estatal detalló que a su vez se realiza la plantación y reforestación de árboles en el segundo anillo periférico, a lo largo de sus 51 kilómetros, donde se colocan un total de 36 mil especies, principalmente de pino prieto, fresno, mezquite, leucoena, zapote blanco, pino, capulín blanco entre otras especies.