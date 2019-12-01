En Michoacán se practican 30 mil esterilizaciones de animales de compañía al año: UARUPA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:38:16

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- En Michoacán se realizan aproximadamente 30 mil cirugías de esterilización de animales de compañía cada año, sin embargo, la cifra no ha sido suficiente para erradicar la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.

En el marco del Día Mundial de la Esterilización de Animales de Compañía, que se conmemora este 24 de febrero, Yadira Escobar Mejía, presidenta de la Unión de Asociaciones y Rescatistas de Uruapan por la Protección Animal (UARUPA) e integrante del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), señaló que, pese a los avances, miles de animales continúan viviendo en condiciones extremas, enfermos, con hambre y sed, expuestos a temperaturas severas y víctimas de maltrato y muertes violentas.

Reconoció que el progreso alcanzado no sería posible sin el trabajo coordinado entre autoridades de salubridad, asociaciones protectoras, médicos veterinarios y rescatistas independientes, quienes diariamente destinan recursos, tiempo y esfuerzo para prevenir el abandono y el sufrimiento animal.

La activista subrayó que la esterilización no solo evita nacimientos no deseados, sino que constituye una medida preventiva de salud pública.

"Reduce la presencia de animales en situación de calle, disminuye riesgos sanitarios, peleas, accidentes y casos de maltrato derivados del abandono. Detrás de cada jornada existe una cadena de colaboración, instituciones públicas que facilitan espacios y campañas, asociaciones civiles que organizan y gestionan recursos", señaló.

Añadió que la esterilización oportuna previene camadas no deseadas, reduce el abandono en calles y refugios, disminuye conductas agresivas o de escape, previene enfermedades y cáncer, y mejora la calidad y esperanza de vida de los animales.

También reconoció el trabajo de médicos veterinarios que aportan conocimiento y profesionalismo, así como de rescatistas independientes que acercan a los animales a las jornadas y promueven la conciencia comunitaria.

"Gracias a este trabajo coordinado, miles de animales tienen la oportunidad de vivir una vida más digna y segura, mientras se construyen comunidades más responsables y empáticas", afirmó.

No obstante, advirtió que el reto persiste, la sobrepoblación animal es consecuencia directa de la falta de esterilización oportuna y de la tenencia irresponsable.

Por ello, consideró indispensable fortalecer campañas permanentes, respaldar a quienes operan en campo y fomentar la participación ciudadana para alcanzar un cambio real y sostenible.

Esterilizar no solo salva vidas, transforma comunidades.