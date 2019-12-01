En Michoacán se acaba el modelo neoliberal de pedir prestado para robar: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- “En Michoacán se acaba el modelo neoliberal de pedir prestado para robar; ahora se gobierna con honestidad para que el presupuesto llegue a todas y a todos, pero primero y por el bien de todos, primero a los pobres. Sigamos adelante honrando la confianza que el pueblo depositó en nosotros”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario en el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior, al tomar la palabra durante la presentación de la reforma constitucional de “No Más Deuda en Michoacán, donde Galindo Pedraza enfatizó que esta iniciativa fue respaldada desde el principio por la bancada del PT, por la convicción de su partido de que ningún gobierno debía tener el poder ni el derecho de hipotecar el destino de su gente, pues al prohibir la deuda, obligará a los gobiernos a aplicar la fórmula mágica: combatir la corrupción y eliminar lujos para que el dinero alcance.

“Hoy nos convoca un acto de elemental justicia social y de profunda congruencia democrática y eso lo debemos y reconocemos a nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, porque seguimos haciendo historia al poner punto final y un candado definitivo a la herencia maldita del endeudamiento, esa vieja política que veía en el presupuesto un botín y en el futuro de nuestras hijas e hijos una moneda de cambio”, señaló el legislador.

Agregó que la deuda pública a largo plazo, se asemeja a un tipo de esclavitud moderna, que compromete las finanzas por décadas y encadena a las nuevas generaciones, y si esta reforma constitucional significa la liberación, entonces se puede decir que hoy en Michoacán somos plenamente libres.

“Durante años el endeudamiento irresponsable fue la salida fácil para muchas administraciones poco eficientes y mucho menos éticas, debemos ser tajantes el recurso publico es sagrado porque es dinero del pueblo, no es propiedad de un gobernante, pues estos solo deben ser administradores, pero nunca dueños de él”, explicó el líder del PT en el legislativo local.

Asimismo, recordó el legado que heredó el presidente López Obrador, centrado en la moralidad y como un emblema máximo de su pensamiento político el concepto que no podía haber pueblo rico con pueblo pobre, por lo que comparó el endeudamiento como “un disfraz de la corrupción y el derecho de las élites, mientras el pueblo paga las consecuencias”.

“En el PT sostenemos que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, porque parte fundamental de estar del lado de la gente es cuidar de su patrimonio. La honestidad da resultados, como bien lo sostiene nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y hoy, este gobierno emanado de la Cuarta Transformación, es ejemplo de que no se necesitan créditos si hay una recaudación eficiente y un gasto honesto, la administración suya señor gobernador, redujo la deuda heredada y aumentó por mucho la inversión pública, y aquí también reconocemos el papel del secretario, Luis Navarro”, acotó.

Reyes Galindo, recordó que esta reforma no se trata solo de números, sino de principios de responsabilidad ética y prioridad social, al no pagar intereses desmedidos ni gastar en derroches como antes; ahora el dinero se quedará en hospitales, escuelas, carreteras y seguridad, puesto que la austeridad no es ni debe ser visto como un tema de ahorro por ahorrar, sino de ética pública.

“Amigas y amigos, hoy con la aprobación de esta reforma constitucional estamos elevando a rango constitucional la responsabilidad financiera como un derecho de las y los ciudadanos. No se trata de que se vaya a administrar la escasez, sino de desterrar de una vez y para siempre la corrupción. Con este hecho, Michoacán le dice al país y al mundo que aquí, en esta tierra el pueblo manda y que el futuro de nuestras hijas e hijos ya no está a la venta”, concluyó el coordinador del PT.