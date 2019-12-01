En Michoacán, la digitalización ha propiciado un aumento del 150% en la recaudación local: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Hoy, gracias a la confianza de la ciudadanía en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la implementación del Gobierno Digital, más del 60% de los trámites y pagos se realizan en línea. Esto ha incrementado la recaudación estatal en porcentajes superiores al 150%, recursos que se traducen en estabilidad financiera y acciones de impacto colectivo, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García.

Enfatizó que la digitalización, en el Gobierno de Michoacán, se ha desarrollado con un sentido humano y la oportunidad de pagar y realizar trámites con facilidad, rapidez, confiabilidad y transparencia.

Manifestó que ayer, con la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno estatal y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la presente administración ha dado un paso más hacia el desarrollo integral y sostenido de la entidad.

Mencionó que, antes del Gobierno Digital, los procesos internos requerían la firma anual de más de 100 mil documentos por parte de los funcionarios estatales; hoy, esta labor se realiza de forma ágil, segura y transparente, con almacenamiento directo en la nube.

Finalmente, Luis Navarro anunció que la digitalización es ya parte esencial de los procesos orientados al desarrollo de Michoacán, por lo que se seguirán estableciendo alianzas que contribuyan al progreso integral y sostenido del estado.