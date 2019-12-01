En Michoacán, abre registro a la Pensión para Personas con Discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:37:34

Morelia, Michoacán de Ocampo, 23 de marzo de 2026.- El delegado de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, informó que, del 23 al 29 de marzo, se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad derecho que consagra el artículo 4° de la Constitución mexicana y otorga 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

En conferencia de prensa, comentó que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en los 113 municipios del estado. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

"Desde hace cuatro años, Michoacán forma parte de las 24 entidades del país donde la Pensión para Personas con Discapacidad es universal de cero a 64 años, gracias al convenio que firmaron la Federación y el gobierno estatal", explicó.

El registro se realiza de acuerdo a un calendario oficial; lunes 23 de marzo, letras ABC; martes 24, D, E, F, G, H; miércoles 25, I, J, K, L, M; jueves 26, N, Ñ, O, P, Q, R; viernes 27, S, T, U, V, W, X, Y, Z; sábado y domingo 28 y 29 de marzo, todas las letras.

Los requisitos para el registro son:

· Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

· CURP (impresión reciente)

· Acta de nacimiento (legible)

· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

· Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

· Teléfono de contacto (celular y de casa)