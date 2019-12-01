En mesa de análisis, especialistas dialogan sobre los derechos de las Personas Adultas Mayores

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- El Poder Judicial de Michoacán en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a cabo la Mesa de Análisis Derechos de las Personas Adultas Mayores de la mano de especialistas en la materia.

La jornada inició con la intervención de Citlalli Fernández González, directora de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial del Estado, quien puntualizó que la reducción de la violencia hacia dicho sector requiere de un enfoque multisectorial, cultural y multidisciplinario, donde instituciones gubernamentales, a través de leyes estatales, nacionales e internacionales, garanticen su protección y apoyo para brindarles una vida digna y plena.

De igual forma, señaló que es indispensable abordar la problemática desde el hogar, espacio donde la violencia se genera por cuestiones económicas, al no considerarlos actores productivos, formando situaciones de vulnerabilidad y abandono. Agregó que las personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán cuentan con herramientas que aportan a que se garanticen los derechos de las personas adultas mayores a través de sus resoluciones.

Por otro lado, Estrella del Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Felipe Tena Ramírez”, complementó el diálogo detallando el Manual para juzgar casos de Personas Mayores, donde se analiza, desde diferentes marcos jurídicos y organismos, la responsabilidad que autoridades, familias y sociedad en su conjunto, tienen para fomentar una cultura de respeto y reconocimiento hacia este sector.

Las Mesas de Análisis se realizan tanto de manera presencial como virtual, y tienen por objetivo contribuir a la formación de estudiantes, abogados, investigadores, así como público en general en temas relacionados con la justicia, legislación, derechos humanos, género, entre otros.

La conferencia completa se puede visualizar en la siguiente liga https://tinyurl.com/456t2dbh y el mencionado Manual puede descargarse en este enlace: https://shorturl.at/N1O8p