En Lázaro Cárdenas, Michoacán la Décima Sexta Zona Naval realiza Ceremonia de Bienvenida e Inducción al Servicio Militar Nacional

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Autorudades de la Secretaría de Marina informan que el día de hoy, se llevó a cabo la "Ceremonia de Bienvenida e Inducción al Servicio Militar Nacional", dirigida al personal de Marineros del Servicio Militar Nacional Clase 2007, Remisos y Mujeres Voluntarias, en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval.

Sobre el particular se informó que dicha ceremonia fue presidida por el Vicealmirante Camerino Roa Vidal, Comandante de la Décima Sexta Zona Naval, quien estuvo acompañado del Jefe de Estado Mayor e Inspector de ZN-16, así como del Comandante de la Décima Segunda Flotilla y Comandante del Batallón de Infantería de Marina 801; quienes dieron la bienvenida a 48 Marineros de Infantería de Marina y 17 Remisos, al destacar la importancia del Servicio Militar como parte de la formación integral de los nuevos elementos.

Durante sus discursos, subrayaron los valores de disciplina, compromiso y responsabilidad que deben prevalecer en cada una de sus acciones dentro de la Institución.

En el evento participaron 65 elementos quienes, además de recibir la bienvenida oficial, presenciaron honores a la Bandera, la presentación del personal y la lectura de los valores institucionales. La ceremonia reforzó el sentido de pertenencia y compromiso de los nuevos integrantes con la Armada de México y con la nación, destacando la colaboración entre las autoridades civiles y militares para el desarrollo de la juventud.