En Lagunillas, Torres Piña refrenda su compromiso de recorrer todo Michoacán cerca de la gente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:02:43

Lagunillas, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Ante más de 300 habitantes reunidos en una asamblea informativa, Carlos Torres Piña, aspirante a coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional, afirmó que la transformación se defiende con resultados concretos, organización y presencia permanente en el territorio.

Por ello, consideró que recorrer todos los municipios de Michoacán representa un compromiso con la encomienda de mantenerse cerca de las y los michoacanos, escuchar directamente sus necesidades y compartir los avances que los gobiernos de la transformación han llevado a cada región del estado.

Durante su mensaje, resaltó la rehabilitación del tramo carretero Lagunillas–El Correo, en el que se invirtieron 8.8 millones de pesos para intervenir 10 kilómetros, ocho de ellos dentro del municipio.

Esta obra facilita la comunicación entre Morelia y Pátzcuaro, agiliza el traslado de las familias y mejora las condiciones para la actividad económica regional.

Torres Piña señaló que el desarrollo de los municipios también requiere respaldar a quienes trabajan y generan empleo, ejemplo de ello, es el programa “Sí Financia” que ha otorgado 2.1 millones de pesos en créditos para pequeños negocios, productores y familias enteras de Lagunillas.

Recordó que Lagunillas fue incorporado al programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que permitirá ampliar las oportunidades para que más familias accedan a un hogar digno; a ello se suman las pensiones, becas y apoyos sociales que llegan de manera directa, sin intermediarios ni condicionamientos.

Finalmente, el morenista sostuvo que estos resultados demuestran que los municipios pequeños no están solos y convocó a mantener la organización para que el bienestar, las obras y los programas sigan presentes en todas las comunidades de Michoacán.