En la ruta por un presupuesto al servicio de todas y todos ¡soy garantía!: Julieta Gallardo

Puruandiro, Michoacán, a 3 de mayo de 2024.- En la ruta por un presupuesto al servicio de todas y todos ¡soy garantía!, aportando en todo momento mis capacidades para que los recursos disponibles sean distribuidos equilibradamente, recalcó Julieta Gallardo Mora, candidata a diputada local por el Distrito de Puruándiro de PRD, PRI y PAN.

La candidata señaló que ante las condiciones de emergencia que vive el estado, es primordial la intervención del Poder Legislativo para reorientar el Presupuesto de Egresos del Estado hacia aquellos sectores y proyectos abandonados por el actual gobierno, como es el caso del sector salud, el campo las estancias infantiles, los refugios para las mujeres víctimas de la violencia, la ciencia, la cultura y el arte.

:En mi labor como diputada local, he incidido para que el presupuesto del estado no descobije sectores fundamentales para Michoacán como lo es el campo, he dado ahí férrea lucha para que se le suministre más presupuesto que el inicialmente planteado por el Ejecutivo y ¡lo seguiré haciendo!”.

Julieta Gallardo destacó la importancia de promover medidas de emergencia, en favor de la recuperación y/o la protección del empleo, de la inversión, de los negocios, de la actividad agropecuaria y pesquera, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Redoblaré esfuerzos para regular la perspectiva de género en toda política pública, destinar recursos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y la incorporación de las mujeres al trabajo bien remunerado, en igualdad respecto los hombres, su autonomía económica y la inclusión de las mujeres indígenas y afromexicanas”.

Destacó la urgencia de impulsar la creación de un apartado en el Presupuesto de Egresos destinado a combatir la brecha digital, producto de las deficiencias en el acceso a las tecnologías de la información y acceso a internet, garantizando a éste como un derecho de las y los michoacanos.

“Sobre todo tengo la convicción firme de garantizar de forma enfática los derechos humanos fundamentales de todas y todos a una vida digna. La salud, el empleo bien remunerado, la vivienda, la educación y la alimentación seguirán siendo mi prioridad”.