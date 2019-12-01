En la pluralidad se construye una mejor ciudad, destaca diputada Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:29:07

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- En el respeto a la pluralidad y a las diferentes formas de pensar se puede construir una mejor ciudad, subrayó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que para fortalecer nuestra sociedad es importante caminar juntos en las coincidencias, en lo que haga bien a nuestro estado.

Brissa Arroyo, - quien se ha caracterizado por tender puentes de comunicación y escuchar a todas las voces-, se reunió, por separado, con el ex gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, con el Presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar y con José Trinidad Martínez Pasalagua, secretario general de la Comisión Reguladora del Transporte.

La Congresista local, reconoció el liderazgo y trayectoria del ex gobernador del Estado y también ex presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo, con quien compartió diversas reflexiones de temas sociales.

Brissa Arroyo compartió con el ex mandatario estatal su agenda legislativa y los ejes rectores como mujeres, infancias, medio ambiente y justicia social.

De igual forma, la legisladora local sostuvo un encuentro con el Presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para abordar diversos temas que se han recogido durante los recorridos que ella realiza por las colonias y comunidades rurales, y que busca resolver mediante la gestión con el Ayuntamiento.

Y por otra parte, en reunión de trabajo con el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, la diputada local coincidió en la necesidad de trabajar por Morelia y por el desarrollo de nuestro estado más allá de colores o de ideologías partidistas.

“Me parece que la pluralidad que vivimos no es obstáculo para avanzar, el camino se puede trazar basándonos en las coincidencias y pensando siempre en el bien colectivo, en un desarrollo integral”, dijo al concluir Brissa Arroyo.