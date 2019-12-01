En la Expo Huetamo 2025 Pablo Varona rifa semental para ganaderos 

En la Expo Huetamo 2025 Pablo Varona rifa semental para ganaderos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 18:05:01
Huetamo, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- Con el propósito de apoyar a que se incrementen y mejoren los hatos ganaderos, el alcalde de Huetamo, con el apoyo del Gobierno del Estado, realizaron el evento ganadero anual en el marco de la Expo Feria Huetamo 2025.

Dicho evento incluye la rifa de un semental de registro, rifa de insumos, medicamentos y además, subsidios de 15 mil pesos por ejemplar, para los ganaderos que quisieran adquirir alguno de los que están expuestos en este recinto ferial.

En su mensaje, Pablo Varona mencionó la importancia de este sector, y aseguró que con esta rifa y otorgando subsidios, se garantiza el incremento y mejora de la genética y la productividad del sector pecuario.

Agradeció a los productores que participan exponiendo su ganado en la Expo Huetamo y atendiendo sus solicitudes, se mejorará la ubicación de esta área en la próxima Expo.

