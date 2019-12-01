Morelia, Michoacán, 25 de Noviembre de 2026.- En el marco de la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, la Diputada Local Brissa Arroyo, escuchó a voces de mujeres lideresas y activistas por los derechos de las mujeres refrendando así el compromiso de trabajar en la prevención y erradicación de todas las formas de violencia hacia este sector.

Brissa Arroyo, - Diputada de la Ciudadanía-, explicó que la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos fue previo a la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las Mujeres, porque, "respetar los derechos de las mujeres también se atienden las diversas expresiones de violencia".

Brissa Arroyo, - integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura-, sostuvo que el #25N, es una fecha que nos debe llevar a escuchar y construir soluciones.

"No podemos normalizar cualquier tipo de violencia, ni permanecer en el silencio, tenemos que actuar así como lo estamos haciendo en el Legislativo y en la Red de Apoyo, y ejercicios como la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos", detalló.

Se realizaron el conversatorio "Mujeres, justicia y una vida libre de violencia" , en donde participaron Ana Sharazada Escobar López Fundación Proactivas que Inspiran AC Elvia Higuera Pérez , Magistrada del Poder Judicial de Michoacán Imelda Christiane Rosales Villaseñor Directora de Acceso a la Justicia Gretel Eunice Castorena Escalera , además"Feminismos en Acción: redes de apoyo y construcción de paz Otilia Elisabet Reyes Molina "Oti Molina", Ingeniera el Geociencias y activista feminista y defensora de los derechos de las mujeres , María Guadalupe Muñoz Esponda "Prania Esponda" Directora de Resonarte AC Jessica Yazmín Vázquez "Juzt Pato" , activista deportista y promotora de los derechos humanos la diversidad y la inclusión, así como María Itzel Garibay Vázquez, todas ellas lideresas quienes se pronunciaron por mayor acceso a la justicia para las mujeres y salvaguardar su integridad

Acciones Legislativas de Brissa Arroyo

La Diputada Brissa Arroyo informó que desde el trabajo legislativo ha impulsado iniciativas para fortalecer el marco jurídico estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, garantizando condiciones que permitan el ejercicio pleno de sus derechos.

Entre las acciones destacan: