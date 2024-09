En la Cuarta Transformación creemos en un México de libertades, de justicia, con soberanía y democracia: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2024.- A la Cuarta Transformación la distingue ser un movimiento a favor de las libertades, la justicia, la democracia y que responde al pueblo de México, así lo destacó la Presidenta electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Instalación del VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en donde aseguró que la 4T tiene un profundo amor por las mexicanas y los mexicanos.



’’¿Qué somos? Humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza y lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable; puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda.



’’No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, ni en la avaricia y no, no nos arrodillamos nunca frente al poder del dinero, ni frente a ningún poder extranjero. Creemos en un pueblo de libertades, en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera donde el que mande sea el pueblo de México’’, manifestó.



Por lo anterior, puntualizó que como mujer de lucha que pertenece a la Cuarta Transformación será una Presidenta que gobierne con los principios del Humanismo Mexicano a favor de todos los mexicanos y mexicanas, para seguir caminando por el sendero del cambio que comenzó en el 2018 con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que obtuvo logros nunca antes vistos como la Pensión Universal a Adultos Mayores, las becas, el apoyo a personas con discapacidad, la Guardia Nacional, el IMSS-Bienestar, la Refinería Olmeca y Deer Park, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, el Tren Interoceánico y sus 12 Polos de Bienestar, plantas de generación eléctrica, carreteras, caminos rurales y artesanales, aumento salarial, entre otros.



’’En unos días, el 1º. de octubre tomaré posesión como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Me comprometo con ustedes y con el pueblo de México a que voy a estar a la altura de las circunstancias. Habrá continuidad en los principios del Humanismo Mexicano, seguiremos gobernando con el principio más humanista de todos: Por el bien de todos primero los pobres. Y los principios juaristas de que: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’’, enfatizó.



Por lo anterior, tras celebrar y recordar la historia de conformación del Movimiento Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum enfatizó que desde la Presidencia de la República, continuará con el fortalecimiento de los Programas del Bienestar, no solo de los que ya existen, sino que también con la creación de nuevos apoyos.



"Seguirán todos los Programas de Bienestar como derechos, que serán aprobados en la Constitución por nuestros legisladores y además —ya lo saben, porque lo hemos dicho en todo el país— habrá tres nuevos Programas de Bienestar: todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo, como reconocimiento a su historia y su trabajo; todos los niños y niñas de escuela pública básica tendrán una beca, y además, contrataremos a principios del 2025, 20 mil médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para llevar la Salud Casa por Casa a los adultos mayores del país’’, comentó.



Asimismo, afirmó que en su gobierno seguirán las obras históricas como la construcción de tres mil kilómetros de trenes de pasajeros; la consolidación del Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como continuar con la defensa de la soberanía alimentaria y energética; seguir aumentando el salario mínimo, hacer de la educación, la salud y el acceso al agua un derecho pleno; entre muchas otras acciones que significarán más justicia para todas y todos los mexicanos, incluyendo a quienes por años, fueron olvidados por los gobiernos neoliberales, como es el caso de los pueblos originarios y las mujeres.



Celebró que, gracias al 60 por ciento de la votación de los mexicanos y mexicanas, emitida el pasado 2 de junio, hoy México tendrá a su primera mujer Presidenta, quien tendrá, además, el respaldo de un Congreso hecho de legisladores y legisladoras de la Cuarta Transformación, a quienes les tocará dar cumplimiento a los deseos del pueblo de México, como es el caso de abrir el paso a cambios históricos como es el caso de la Reforma al Poder Judicial.



’’Este 2 de junio de 2024, el pueblo de México se expresó libremente en las urnas y tomó nuevamente una decisión histórica, la de continuar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública y elegir, por primera vez después de 200 años, a una mujer como Presidenta de México (...) Obtuvimos —fíjense esto— casi el 60 por ciento de la votación, y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores’’.



’’Gracias a ello, y porque es un mandato popular, inició una nueva etapa de la Transformación. Recientemente nuestros legisladores aprobaron la Reforma Judicial, que representa la construcción de un México más democrático y con acceso a la justicia, la separación del poder económico del poder de la justicia; está por aprobarse el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos; la Guardia Nacional y otras reformas que implican dejar atrás, muy atrás, el régimen de corrupción y privilegios y seguir construyendo justicia, democracia, libertad, que quede plasmada en la Constitución de la República’’, afirmó



Por lo anterior, solicito a las y los militantes de Morena seguir fortaleciendo los principios de la Cuarta Transformación, escuchando y sobre todo defendiendo siempre al pueblo de México, por les dejó una serie de reflexiones para la nueva dirigencia que hoy será elegida:



1. El valor de la unidad. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el mundo, de todo el planeta, porque tenemos un pensamiento claro y principios sólidos. No es trivial la unidad que hemos logrado, miren otros movimientos en el resto del mundo y vean a la derecha, en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. La unidad en nuestro movimiento de Transformación, se construye con base en principios, en las causas por las que hemos siempre luchado; en el reconocimiento de que juntos y juntas somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México y el interés supremo de la patria, que están por encima de cualquier interés personal, por más legítimo que sea. No apostemos, compañeros, compañeras, nunca a la división interna, jamás, todos y todas tenemos algo que aportar; recordemos, como dice el Presidente: “La política es principios, pero también es eficacia”.



2. Todos los militantes de Morena deben comportarse con honestidad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. Morena es el instrumento del pueblo de México. Morena es pueblo.



3. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo; ni tampoco el sectarismo o el exceso de pragmatismo sin principios. Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo para toda la sociedad.



4. No ser un partido de Estado. El gobierno de la república cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. Para ello nuestro partido debe fortalecerse sin caer en el burocratismo. La fuerza de Morena es la organización desde abajo. Sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer todas y todos, casa por casa, entregando el periódico Regeneración.



5. Mantener fuerte y sólido el Instituto de Formación Política, que consolide el Humanismo Mexicano como nuestro pensamiento y que continúe con la revolución de las conciencias. Que no se pierda el aprendizaje de la historia de México y de nuestro movimiento y que se consoliden nuestros principios en la militancia, para que puedan proyectarse a la sociedad.

6. Seguir siendo partido y seguir siendo movimiento. La movilización social para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento debe seguir siendo nuestra fortaleza en esta movilización.



7. Garantizar que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Esta ha sido una de nuestras grandes fortalezas. Que se fortalezca la Comisión de Elecciones y que se garantice que la Comisión de Encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de todos los candidatos y candidatas. Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los estatutos de nuestro partido; que todos y todas tengan una oportunidad.



8. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana, honestidad y la cercanía con el pueblo, y el principio de que “Por el bien de todos, primero los pobres”.



9. No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco.



10. Luchemos siempre, siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo y tengamos la certeza de que somos un instrumento del pueblo para seguir empoderándolo, y con ello garantizando la Transformación de México para alcanzar más justicia y democracia en nuestro país.



En su intervención, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, destacó que en el movimiento de la 4T, el pueblo es el que manda y el que decidió que en México llegó el Tiempo de Mujeres.



’’En nuestro movimiento, el pueblo manda y el pueblo decidió que es tiempo de mujeres y la doctora Claudia Sheinbaum, en nueve días, se convertirá en la primera Presidenta de México’’, destacó.



Por su parte, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, compartió un mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Claudia Sheinbaum será una Presidenta que marque un antes y un después gracias a que se trata de "una luchadora social, académica, científica, dirigente, política, funcionaria y gobernante excepcional; talentosa, bien preparada, mujer de convicciones y de buen corazón’’, lo que hizo que el pasado 2 de junio continuará la 4T.



Asimismo, Citlali Hernández Mora, secretaría General de Morena, aseguró que ’’el proyecto va en marcha, está por comenzar el segundo piso de la Transformación, tenemos, – como el Presidente dijo – a lo mejor que le ha pasado a México en los últimos tiempos,que es a la Doctora Claudia Sheinbaum’’.



En el VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena estuvieron presentes gobernadores y gobernadoras constitucionales y electos de la Cuarta Transformación. Así como senadores; senadoras; diputados; diputadas; militantes; simpatizantes y finalmente dirigentes y representantes de los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).