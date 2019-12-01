En investigación interna 95 funcionarios públicos del municipio de Querétaro: Gabriela Jiménez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:35:55

Querétaro, Querétaro, a 15 de julio de 2026.- En lo que va del año, el Órgano Interno de Control (OIC) del Municipio de Querétaro ha iniciado un total de 95 carpetas de investigación en contra de servidores públicos por diversas irregularidades administrativas, informó la titular de la dependencia, Gabriela Jiménez Toledo.

Detalló que estos expedientes se han abierto por motivos que van desde la atención deficiente a la ciudadanía hasta omisiones en las obligaciones administrativas de los empleados municipales.

Explicó que a diferencia de administraciones pasadas, donde se registraron señalamientos complejos por desvío de recursos en programas como becas, Jiménez Toledo puntualizó que hasta el momento no se ha detectado ninguna falta grave en las investigaciones en curso.

"Al día de hoy no tenemos una denuncia por alguna falta grave. Todas han sido faltas menores, por lo que ninguna carpeta ha tenido que ser turnada al Tribunal de Justicia Administrativa", enfatizó la contralora.

Precisó que, aunque el municipio cumplió al 100% con la presentación de las declaraciones patrimoniales de este periodo, aún se mantienen vigentes algunas investigaciones del año pasado relacionadas con omisiones en este rubro por parte de exfuncionarios.

Respecto a las medidas disciplinarias derivadas de procesos de años anteriores, la titular del OIC confirmó que sí se han aplicado sanciones administrativas definitivas conforme avanzan las resoluciones.

Recordó que los castigos aplicados han ido desde apercibimientos privados y públicos hasta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Aclaró que, hasta la fecha, el Órgano Interno de Control no cuenta con registros de destituciones derivadas directamente de los procedimientos de investigación o responsabilidad administrativa bajo su cargo.

Reiteró que el OIC mantiene un esquema de revisión constante y preventivo a través de auditorías internas para asegurar el correcto actuar de los funcionarios del municipio queretano.

Concluyen investigación por fraude de becas de la administración pasada

Explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) dio por concluidas sus indagatorias respecto al sonado caso de desvío de recursos en el programa de becas de la administración pasada, confirmando que el expediente ya se encuentra de manera definitiva en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Aclaró que la carpeta de investigación en el ámbito municipal está formalmente cerrada, por lo que cualquier resolución o citatorio subsecuente, incluso ante la Fiscalía Anticorrupción, ya corre por cuenta de la instancia judicial.

"Con nosotros están concluidas. Ese tema lo llevaba el tribunal, el cual dictó una resolución y ahí fue donde se desahogó la información. Con nosotros la carpeta ya está cerrada; el asunto está únicamente en el tribunal".

Cuestionada sobre cuáles son las áreas del gobierno municipal que concentran el mayor número de inconformidades, señaló que, de manera natural, el volumen de quejas se concentra en las secretarías que tienen un trato directo y cotidiano con la población.

"Ellos son los que lógicamente pueden tener más reportes porque son las dependencias más cercanas al día a día de los ciudadanos".

Confirmó que actualmente se encuentra bajo proceso de investigación una denuncia interpuesta por un empleado adscrito al área de Comunicación Social del municipio, quien señaló ser víctima de presunto maltrato laboral.

Detalló que el expediente continúa abierto y bajo análisis debido a la naturaleza del proceso administrativo. "Está en investigación y no la tengo concluida. No puedo dar un tiempo estimado para su resolución porque la investigación nos requiere solicitar diversa documentación y programar declaraciones de personas involucradas, pero el caso está activo".

Finalmente, al realizar un balance de las medidas disciplinarias aplicadas en lo que va del año, la titular del OIC reiteró que no se han registrado destituciones, sin embargo, que sí se han ejecutado diversas sanciones de carácter no grave, entre las que destacan suspensiones temporales, amonestaciones, exhortos y apercibimientos.