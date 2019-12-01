En Huiramba, Torres Piña reconoce la fuerza de las comunidades, la cultura y el patrimonio

Huiramba, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- En un diálogo con comuneros, artesanos y mujeres dedicadas a la elaboración del mole, Carlos Torres Piña, aspirante a coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional, destacó que el desarrollo y progreso de Michoacán, también se construye desde las comunidades que preservan sus tradiciones, generan economía local y defienden el patrimonio cultural de sus pueblos.

Durante una visita de Torres Piña a Tupátaro, la reconocida molera María de Lourdes Fabián Cerna, recordó que el morenista fue uno de los principales impulsores de lo que hoy es la Feria del Mole, celebración que en 2026 cumple su cuarto aniversario y que se ha consolidado como un espacio para reconocer el trabajo de las cocineras tradicionales y fortalecer la economía local.

Torres Piña también recorrió el taller de Pedro Dávalos, artista plástico de Huiramba que ha participado en la restauración del Templo Agustino y en la recuperación de la técnica ancestral de la escultura en pasta de caña.

Ahí reconoció la importancia de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones para evitar que desaparezca una expresión histórica de Michoacán.

La jornada concluyó con una nutrida asamblea informativa ante más de dos mil personas en el auditorio municipal, donde el aspirante compartió los avances de la Cuarta Transformación y de las acciones que impulsa el Gobierno de Michoacán para brindar certeza jurídica a las familias mediante la regularización de terrenos y los procesos de escrituración.

Asimismo, explicó que el programa Vivienda para el Bienestar permitirá construir hogares y atender una de las principales necesidades de las familias michoacanas.

Torres Piña afirmó que el desarrollo de Huiramba debe construirse de la mano de sus comunidades, con total respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, de manera que el bienestar llegue directamente a quienes durante años permanecieron olvidados.