En Huetamo, Michoacán, arrancan operativo de seguridad de fin de año 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:19:13

Huetamo, Michoacán, 9 de diciembre del 2025.- Para garantizar que los habitantes y visitantes tengan una estancia placentera en este período vacacional, el ayuntamiento de Huetamo que dirige el C.P. Pablo Varona Estrada dio inicio al operativo interinstitucional de seguridad y auxilio para esta época decembrina.

El preisidente municipal estuvo acompañado y flanqueado por autoridades de la Guardia Nacional, Guardia Civil, SEDENA, Fiscalía Regional, Tránsito Estatal y Municipal, Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal.

Se arrancó esta mañana con las labores de prevención, concientización y de seguridad para proteger a la población de cualquier eventualidad que pudieran sufrir durante sus vacaciones.