En gira de trabajo, Jeovana Alcántar, inauguró el tanque de almacenamiento de agua en la localidad de Peñuelas perteneciente a la Tenencia de Huajúmbaro

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- Cumpliendo con el compromiso de dotar los servicios básicos a las comunidades del municipio, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar acompañada de regidores del Ayuntamiento y la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, inauguró el tanque de almacenamiento de agua potable y la linea de conducción en la localidad de Peñuelas perteneciente a la Tenencia de Huajúmbaro, beneficiando a más de 250 familias que tendrán con mayor regularidad el vital líquido en sus hogares.

La alcaldesa, manifestó sentirse muy emocionada de estar en la localidad de Peñuelas para inaugurar este tanque de almacenamiento de agua potable, que sin duda es y será de mucho beneficio para todos los pobladores de esta comunidad que desde hace mucho tiempo estaba abandonada; reiteró su compromiso de buscar las formas de generar condiciones propicias para los ciudadanos de esta localidad.

Agradeció infinitamente el apoyo de los Regidores del Ayuntamiento por el respaldo que siempre han mostrado, aprobando el recurso para que estas obras sean una realidad, dejando ver así esa madures política que les caracteriza; agradeció también el acompañamiento de la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado con quien ha tenido un compromiso y una gran coordinación para trabajar en pro de los habitantes de este municipio.

Expresó que esta administración viene de años de rezago social y gracias al trabajo y a la participación ciudadana se ha dado solución a las problemáticas y necesidades de la gente; agradeció la paciencia que han tenido los ciudadanos, así como su ayuda, porque es fundamental para sacar adelante a nuestro municipio y darle buenos resultados; reiteró de seguir trabajando juntos para seguir avanzado juntos.

Finalmente dijo que esta obra forma parte de las más de 200 obras que se llevaron a cabo en el 2025, se redoblaran esfuerzos para continuar entregando obras, apoyos sociales y apoyos médicos entre otros, en beneficio de los ciudadanos.

Esta obra consistió en la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 57,000 litros y una linea de conducción de 721.10 metros lineales de manguera de termo fusión RD- hidráulico de 2´´ de diámetro; el tanque de agua potable es de 5.40 metros por 5.40 metros a base de muros de concreto reforzado de 20 centímetros de espesor, 29.16 metros cuadrados de loza inferior de concreto de armado con doble parrilla a base de varilla de 3/8 a cada 20 centímetros, 5 metros lineales de trabe de cerramiento, sección 15x25 centímetros a base de concreto reforzado con varilla, 2.50 de columna de sección 25x25 centímetros a base de concreto reforzado con varilla, una caja de válvulas, dimensiones interiores de 0.70x0.70x0.87 metros y una válvula de seccionamiento de fierro galvanizado de 2´´.