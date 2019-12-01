En febrero inicia entrega de chips de internet: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Para ayudar a combatir la brecha digital y que todos los jóvenes de bachillerato y universidad cuenten con herramientas tecnológicas para su formación, en febrero iniciará la distribución de 237 mil chips con internet gratuito, que se lograron gracias a la coordinación del Gobierno del Estado con la Secretaría de Energía y, en particular, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La titular de la Secretaría de Educación destacó que este programa fortalece el tejido social desde las aulas a través del acceso a la información; y añadió que esta acción representa llevar internet a todas y todos los estudiantes de educación media superior y superior. Con esta herramienta, las y los alumnos realizarán tareas e investigaciones sin que el costo de los datos sea un obstáculo.

Gabriela Molina subrayó que la educación es la base de la paz, por lo que dotar de conectividad a los estudiantes es fundamental. Los chips integran a jóvenes de zonas remotas a la era digital de forma plena. La Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Media Superior y Superior, a cargo de Mariana Sosa, se sumarán al trabajo para que los apoyos lleguen a todas las regiones.

Luego del evento que contó con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la titular de CFE a nivel nacional, Emilia Calleja Alor; y el subsecretario de Bienestar a nivel federal, Jesús Valencia Guzmán; la secretaria refrendó el compromiso de transformar el entorno educativo con apoyos tangibles. Estos chips gratuitos para los estudiantes contarán con 4GB mensuales para navegación, redes sociales, llamadas y mensajes SMS ilimitados.