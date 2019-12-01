En favor de las y los trabajadores del arte, se aprobó reforma histórica: Araceli Saucedo

En favor de las y los trabajadores del arte, se aprobó reforma histórica: Araceli Saucedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:25:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de febrero del 2026.- Con el propósito de garantizar justicia laboral y mejores condiciones para el sector cultural, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, respaldó la aprobación en el Senado de la Republica de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía y fortalece los derechos de las personas trabajadoras del arte.

La legisladora michoacana formó parte de las comisiones dictaminadoras que analizaron y respaldaron este proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad y turnado a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional. 

Destacó que esta reforma representa un avance sustancial para combatir la informalidad en el sector y brindar mayor estabilidad económica y social a quienes viven de su talento.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización del capítulo correspondiente en la ley, con una definición más amplia e incluyente de las personas trabajadoras del arte. Además de actores y músicos, ahora se reconoce expresamente a fotógrafos, guionistas, cineastas, coreógrafos, artistas circenses, directores, actores de doblaje, sonidistas y otros profesionales creativos.

La reforma también contempla modalidades de contratación acordes a la naturaleza de la actividad artística, como trabajos por obra, interpretación o ejecución, así como la obligación de garantizar espacios adecuados y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Araceli Saucedo señaló que el arte y la cultura son pilares del desarrollo nacional, no solo por su valor simbólico, sino por su impacto en la economía y el fortalecimiento del tejido social. “Es momento de reconocer con hechos el trabajo de miles de mujeres y hombres que enriquecen la identidad de nuestro país”.

Finalmente, reiteró su compromiso con las y los artistas michoacanos, asegurando que continuará respaldando iniciativas que promuevan condiciones laborales más justas, mayor protección y oportunidades reales para el sector cultural.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades atienden incendio de pastizal en Villas del Pedregal, Morelia
Identifican a pareja que perdió la vida en un camión de pasajeros durante un accidente en la autopista de occidente 
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Sin respuestas Zamora, Michoacán, al caso de Los Alfas, la banda dirigida por un mando policiaco ligado a Jalisco y que aterrorizaba el Edomex 
Rinde protesta Memo Valencia para un nuevo periodo al frente del PRI Michoacán
Cuestionan presuntas irregularidades en asignación de plazas y designación de funcionarios en la FDYCS de la Universidad Michoacana
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Comentarios