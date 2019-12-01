En favor de las y los trabajadores del arte, se aprobó reforma histórica: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:25:47

Ciudad de México, a 25 de febrero del 2026.- Con el propósito de garantizar justicia laboral y mejores condiciones para el sector cultural, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, respaldó la aprobación en el Senado de la Republica de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía y fortalece los derechos de las personas trabajadoras del arte.

La legisladora michoacana formó parte de las comisiones dictaminadoras que analizaron y respaldaron este proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad y turnado a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional.

Destacó que esta reforma representa un avance sustancial para combatir la informalidad en el sector y brindar mayor estabilidad económica y social a quienes viven de su talento.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización del capítulo correspondiente en la ley, con una definición más amplia e incluyente de las personas trabajadoras del arte. Además de actores y músicos, ahora se reconoce expresamente a fotógrafos, guionistas, cineastas, coreógrafos, artistas circenses, directores, actores de doblaje, sonidistas y otros profesionales creativos.

La reforma también contempla modalidades de contratación acordes a la naturaleza de la actividad artística, como trabajos por obra, interpretación o ejecución, así como la obligación de garantizar espacios adecuados y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Araceli Saucedo señaló que el arte y la cultura son pilares del desarrollo nacional, no solo por su valor simbólico, sino por su impacto en la economía y el fortalecimiento del tejido social. “Es momento de reconocer con hechos el trabajo de miles de mujeres y hombres que enriquecen la identidad de nuestro país”.

Finalmente, reiteró su compromiso con las y los artistas michoacanos, asegurando que continuará respaldando iniciativas que promuevan condiciones laborales más justas, mayor protección y oportunidades reales para el sector cultural.