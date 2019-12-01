En el PT reforzaremos la agenda para erradicar la violencia contra la mujer: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó el compromiso de su bancada de reforzar la agenda para eliminar cualquier forma de violencia hacia la mujer, y de sumarse a la campaña permanente que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este sentido.

Lo anterior en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que dijo debe servir siempre como un recordatorio para que todas y todos los servidores públicos sepan que esto es una tarea inacabada y quedan muchas acciones por realizarse hasta conseguir que las mujeres vivan a plenitud sus derechos y gocen de total respeto a su integridad.

"Que ninguna mujer se quede sola ni en silencio. Que ninguna mujer viva con miedo. Si duele, si asusta, ¡que no lo aguante más! ¡Ya no queremos que la violencia nos quite la paz!, seamos todos parte de este cambio hacia un México, un Michoacán sin violencia para las mujeres ", mencionó.

En este contexto, el líder del PT externó que desde el Congreso michoacano, las y los diputados del Partido del Trabajo apoyarán el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual, para garantizar que ninguna denuncia sea desechada, además de que impulsarán todas las leyes a favor de las mujeres.