En el PRI se quedan mujeres y hombres excepcionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:04:57

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Hombre de leyes, con amplia experiencia en impartición y administración de justicia, Rolando López Villaseñor refrendó su militancia priista, al acudir la tarde del jueves ante la Coordinación Estatal de Afiliación y Registro Partidario para validar su inscripción en el padrón de priistas michoacanos.

Tras reafiliarse al Partido Revolucionario Institucional, López Villaseñor visitó a Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal, quien reconoció al abogado como uno de los activos que dignifican al priismo, “priistas como usted hacen que nos sintamos más orgullosos de pertenecer al PRI, porque tiene una trayectoria política intachable y en el servicio público ha demostrado profesionalismo y capacidad”, dijo.

El dirigente estatal le comentó a quien fuera delegado de la entonces Procuraduría General de la República en Puebla, Michoacán y la Ciudad de México que “son momentos difíciles para el país y el PRI requiere en sus filas personas capaces de resolver una problemática tan grave como la inseguridad”.

Por su parte, Rolando López expresó, “yo no me veo en ningún otro partido. El PRI es el mejor partido de México”.

A lo largo de su carrera profesional, López Villaseñor se desempeñó también como magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, además de magistrado unitario agrario, adscrito en forma sucesiva a la jurisdicción de los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro.

Finalmente, el presidente del Comité Directivo Estatal indicó que lo valioso del Revolucionario Institucional es su gente, militantes con lealtad, principios y convicción revolucionaria que, sin importar triunfos o derrotas, están siempre firmes para defender los colores priistas.