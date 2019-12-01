En el PRI no hay paternidades, cuotas ni grupos políticos: Memo Valencia

En el PRI no hay paternidades, cuotas ni grupos políticos: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 17:19:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- “Aquí somos priistas, y lo que nos distingue de otros partidos es la institucionalidad, que somos leales a la institución, a ese partido que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos, que nos heredó y nos legó instituciones, instituciones que hoy debemos de cuidar”, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia tras dejar claro que en el Revolucionario Institucional se acabaron los grupos políticos, las cuotas y las paternidades.

Insistió en que los priistas “todos somos gente de partido”, y recordó que “le hizo mucho daño a nuestro instituto político, el que nos endosaran paternidades de decir ‘Somos de este o de aquel grupo’”. 

Tras entregar el nombramiento como secretario de Organización del PRI a Luis Arturo Gamboa Mendoza para el periodo 2026-2030, el líder priista refrendó el compromiso de la dirigencia estatal de trabajar en unidad con todos los sectores, porque “llegó gracias a la cohesión con la militancia y no con grupos políticos”.

Por su parte, la secretaria general del partido, Rocío Luquín, aseguró a todos los sectores y organizaciones, a los secretarios y a los priistas del estado, “que vamos a generar la ruta de trabajo conjuntamente con el secretario de Organización, sectores y organizaciones y decirles que es territorio. Ahí estaremos en cada uno de los municipios. Es lo más importante ir a escuchar a las compañeras y compañeros priistas allá”.

Luis Arturo Gamboa Mendoza, agradeció la confianza de los dirigentes Memo Valencia y Rocío Luquín para continuar al frente de la Secretaría de Organización del partido y trabajar de cara al proceso electoral 2027.

“La Secretaría de Organización va a estar de puertas abiertas para todos los militantes que quieran sumarse a este gran trabajo, a este gran proyecto que estamos encabezando en el 2027 con nuestro presidente Memo Valencia”, dijo.

Acompañaron la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el coordinador de alcaldes priistas en Michoacán y alcalde de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López; el diputado local Santiago Sánchez Bautista; y la secretaria de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan agresión contra fotógrafo italiano en funeral de "El Mencho" en Zapopan
Atienden falla eléctrica en Pozo 3 para restablecer servicio de agua potable en Quiroga
Presuntos responsables del secuestro y homicidio de un jornalero en Uruapan, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR robo a Banco Bienestar en Tequisquiapan, Querétaro
Más información de la categoria
En medio de depuración policiaca en Michoacán, municipales de Zacapu en la mira por presunta defensa de jefe de Jalisco
Martina Pérez reporta 22 casos de sarampión en Querétaro 
Garras y plomo: del canto del gallo a las ráfagas, la historia de los palenques en Michoacán
Presuntos responsables del secuestro y homicidio de un jornalero en Uruapan, Michoacán, son vinculados a proceso
Comentarios