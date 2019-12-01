En el PRI no hay paternidades, cuotas ni grupos políticos: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- “Aquí somos priistas, y lo que nos distingue de otros partidos es la institucionalidad, que somos leales a la institución, a ese partido que nos heredaron nuestros padres y nuestros abuelos, que nos heredó y nos legó instituciones, instituciones que hoy debemos de cuidar”, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia tras dejar claro que en el Revolucionario Institucional se acabaron los grupos políticos, las cuotas y las paternidades.

Insistió en que los priistas “todos somos gente de partido”, y recordó que “le hizo mucho daño a nuestro instituto político, el que nos endosaran paternidades de decir ‘Somos de este o de aquel grupo’”.

Tras entregar el nombramiento como secretario de Organización del PRI a Luis Arturo Gamboa Mendoza para el periodo 2026-2030, el líder priista refrendó el compromiso de la dirigencia estatal de trabajar en unidad con todos los sectores, porque “llegó gracias a la cohesión con la militancia y no con grupos políticos”.

Por su parte, la secretaria general del partido, Rocío Luquín, aseguró a todos los sectores y organizaciones, a los secretarios y a los priistas del estado, “que vamos a generar la ruta de trabajo conjuntamente con el secretario de Organización, sectores y organizaciones y decirles que es territorio. Ahí estaremos en cada uno de los municipios. Es lo más importante ir a escuchar a las compañeras y compañeros priistas allá”.

Luis Arturo Gamboa Mendoza, agradeció la confianza de los dirigentes Memo Valencia y Rocío Luquín para continuar al frente de la Secretaría de Organización del partido y trabajar de cara al proceso electoral 2027.

“La Secretaría de Organización va a estar de puertas abiertas para todos los militantes que quieran sumarse a este gran trabajo, a este gran proyecto que estamos encabezando en el 2027 con nuestro presidente Memo Valencia”, dijo.

Acompañaron la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el coordinador de alcaldes priistas en Michoacán y alcalde de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López; el diputado local Santiago Sánchez Bautista; y la secretaria de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval.